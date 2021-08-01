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В Беларуси будут судить Александра Соколовского за измену государству. О нем ничего неизвестно

Верховный суд Беларуси 3 августа начинает рассмотрение дела Соколовского Александра Ивановича, обвиняемого по статье 356 ч. 1 «Измена государству». Об этом человеке ничего неизвестно.

Дело № 1У213 рассматривается в закрытом режиме. Начало заседания в 10:00. О таком человеке и обстоятельствах дела правозащитники ничего не знают, пишет reform.by

Напомним, статья 356 ч.1 звучит так:
«Выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Республики Беларусь, а равно сведений, составляющих государственные секреты других государств, переданных Республике Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь, либо шпионаж, либо переход на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта, либо иное оказание помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, умышленно совершенные гражданином Республики Беларусь (измена государству), – наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа».

Известно, что в измене государству обвиняют журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова. Такая же статья была и у офицера Генштаба Дениса Урада.
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