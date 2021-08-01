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Жириновский признался в плохих отношениях с Путиным

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что находится в плохих отношениях с президентом России Владимиром Путиным из-за его имени, сообщает URA.RU.


Свое заявление депутат сделал в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он признался, что не может смириться с ситуацией, когда другого человека зовут точно так же, как и его самого. «Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считал, что только я ношу это имя», — сказал Жириновский.

Он добавил, что аналогично нехорошие контакты складываются у него и с тезками из Государственной Думы. «Вот Геннадий Зюганов, вот там Сергей Миронов, а тут Владимир, Владимир. Это проблема, я считаю», — отметил политик.
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