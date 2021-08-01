Жириновский признался в плохих отношениях с Путиным





Свое заявление депутат сделал в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он признался, что не может смириться с ситуацией, когда другого человека зовут точно так же, как и его самого. «Я никак не понимаю, что другого человека зовут тоже Владимир. Я считал, что только я ношу это имя», — сказал Жириновский.





Он добавил, что аналогично нехорошие контакты складываются у него и с тезками из Государственной Думы. «Вот Геннадий Зюганов, вот там Сергей Миронов, а тут Владимир, Владимир. Это проблема, я считаю», — отметил политик.



