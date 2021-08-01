+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Статья Путина об Украине напоминает заявления Молотова о Польше в 1939 году

Стилистика статьи об Украине и украинцах авторства президента РФ Владимира Путина напоминает сделанные перед началом Второй мировой войны заявления наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова

Такое мнение российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов выразил 30 июля в эфире телеканала "Украина 24".
"Что касается жанра, стиля, лексики, это воспроизведение всего того, что было написано господином Молотовым в 1939 году с 17 сентября по 31 октября в отношении Польши. 17 сентября Молотов выпустил так называемую дипломатическую ноту, которая была передана послу Польши, затем он выступил по радио и 31 октября выступил на сессии Верховного совета", – сказал он.

Российский экономист считает, что документы Путина и Молотова аналогичны, пишет gordonua.com

"Например, известное заявление Молотова "Польша – это уродливое детище Версальского договора". В статье Путина мы читаем: "Украина – это детище советской эпохи". И таких аналогий там около двух десятков. Те, кто писал и помогал Путину создавать это произведение, по-прежнему мыслят в стилистике 1939 года. Это подход не к Финляндии после Второй мировой войны, это подход к Балтийским странам в 1940 году и подход к Польше в 1939 году, это попытка установления контроля над Украиной, попытка ликвидировать украинскую государственность, суверенитет", – заявил Илларионов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]