



По мнению Науседы, трагедия 30-летней давности в наши дни предстает в совершенно другом свете: «Сегодня Литва снова под большим давлением. Но на этот раз ее атакуют не вооруженные советские омоновцы. Мы стали целью дерзкой гибридной агрессии, направленной на то, чтобы посеять в Литве как можно больше хаоса».





По словам президента Литвы, впервые за долгое время буквально в километре от Мядининкая столь отчетливо чувствуется граница между свободой и неволей, уважением прав человека и тиранией, цивилизованным поведением и варварским произволом.





Науседа не считает проблему нелегальной миграции естественной и случайной. «Хотя избранные методы отличаются от тех, что были использованы 30 лет назад, враждебные силы снова испытывают нашу решительность, терпение и мудрость, а наши сильные пограничники вновь выполняют свой долг по защите Родины», — заявил литовский руководитель.





«Мы не пойдем на компромисс со своей совестью, — подчеркнул Науседа. — К этому нас обязывают не только реалии сегодняшнего дня, но и воспоминания о медининкайской трагедии».





С начала 2021 года литовские пограничники перехватили со стороны Беларуси 3.401 мигранта — в 42 раза больше, чем за весь 2020-й (81). Среди задержанных граждане Ирака (2.212), Конго (191), Камеруна (129), России (90), Сирии (89), Ирана (85), Гвинеи, Афганистана (по 79), Беларуси (60), Шри-Ланки (54), Индии (30), Нигерии (29) и других стран, а также лица с не определенным пока гражданством.





Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.





Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».





19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.