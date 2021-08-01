Пророссийские активисты объявили в Беларуси кампанию «Признай Крым!»









Основным спикером мероприятия выступил лидер движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов. В презентации также приняли участие белорусский политик Василий Заднепряный, председатель оргкомитета по созданию политической партии «За Отечество» Андрей Иванов, руководитель военно-патриотического комплекса «Патриот» Валерий Перевощиков, председатель гражданского комитета «Отечество» Василий Зеликов и другие.





«Мы приглашаем площадки, общественные организации, группы в социальных сетях, отдельных политиков к сотрудничеству. Давайте вместе сделаем так, чтобы руководство нашего государства обратило внимание на необходимость признания Крыма частью РФ, а следовательно, и частью Союзного государства», - призвал Агафонов.





Присутствующий на мероприятии Заднепряный акцентировал внимание на том, что Россия, по сути, спасла Беларусь в 2020-м году, и надо повернуться лицом к союзнику.





«Рад, что подхватили и усилили инициативу нашей партии. Напомню, ещё в 2014 году РПТС признала статус Крыма, сразу после референдума крымчан. А в 2020-м году Беларусь столкнулась с сильнейшим давлением стран Запада. В сложившихся условиях Россия нас не предала, протянула нам руку помощи, доказав в очередной раз свою братскую солидарность. И мы должны выполнить свои обязательства. Вдобавок, та же “Белавиа” могла бы решить экономические вопросы, направив авиалинии в Крым», - подытожил он.





На презентации не сказано было только одно - что признание Крыма российским будет означать окончательный рзрыв отношений с Украиной и западными странами.