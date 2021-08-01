Колесникова из СИЗО призвала Лукашенко прекратить насилие





"Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия! Выпустите людей из тюрем!" - заявила она в письменном интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 августа, передает DW.





Колесникова, 12 лет прожившая в Штутгарте, в 2020 году вернулась в Беларусь, где стала координатором предвыборного штаба Виктора Бабарико. В сентябре 2020 года, спустя месяц после начала в Беларуси массовых выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, Колесникова была задержана на белорусско-украинской границе после неудачно попытки силовиков вывезти ее из страны: Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.





Комментируя этот шаг в интервью Welt am Sonntag, Колесникова подчеркивает, что "ни разу не пожалела о нем". "Думаю, это было единственное правильное решение. Свобода не падает с неба. То, что происходит сейчас в Беларуси, в центре Европы, - живой пример тому", - говорит она.





При этом Колесникова напоминает, что Беларусь - не единственная страна, в которой до сих пор не удалось построить демократию. "Это глобальный вызов", - считает оппозиционер.





На страницах газеты Welt am Sonntag Колесникова призывает белорусов "шаг за шагом защищать свои ценности и убеждения". "Шаг за шагом мы построим свободное и открытое общество. Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа - войти в историю", - убеждена политик.





В мае Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы.