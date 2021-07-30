+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Возвращение Каддафи: сын убитого диктатора дал первое интервью за шесть лет час назад

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын свергнутого и убитого повстанцами в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи, дал первое интервью за шесть лет.

Возвращение Каддафи: сын убитого диктатора дал первое интервью за шесть лет час назад
Сейф аль-Ислам Каддафи, AFP
 Корреспонденту New York Times удалось разыскать Сейфа Каддафи в окрестностях города Зинтан на северо-западе страны и расспросить его о том, как он планирует вернуться в ливийскую политику.

Сын Каддафи чудом пережил ливийскую революцию. 10 лет назад его конвой попал в засаду и сын диктатора, активно поддерживавший отца с самого начала восстаний, оказался в плену у небольшой группы повстанцев. Сегодня захватившая его группировка стала его союзником, разочаровавшись в идеалах революции, пишет Русская служба Би-би-си.

"Представляете, люди, которые меня захватили - теперь мои друзья", - говорит Сейф Каддафи.

Возвращение Каддафи?

В декабре Ливию ждут новые выборы - первые после гражданской войны, которое признанное ООН правительство в Триполи ведет с войсками генерала ливийской армии Халифы Хафтара. Голосование несколько раз переносилось. В 2018 году Сейф аль-Каддафи хотел в них участвовать как кандидат "Народного фронта освобождения Ливии", но в последнем интервью не стал однозначно говорить, что будет баллотироваться в декабре.

Тем не менее Сейф Каддафи уверен, что мог бы объединить страну в момент, когда ностальгия по эпохе его отца, кажется, достигает пика. Как и многие сегодня в Ливии, он считает "арабскую весну" провалом.

"Они изнасиловали страну - она на коленях. Нет денег, нет безопасности, нет жизни. Пойдите на автозаправочную станцию - вы не найдете дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - освещаем половину страны - а у нас на родине часто нет света. Это не просто поражение, это фиаско", - говорит сын полковника Каддафи о революции 2011 года.

В 2011 году активисты провели акцию на крыше дома Сейфа Каддафи в лондонском районе Хемпстед

Победа Сейфа была бы символическим триумфом арабских автократов, которые, как и он, были в ярости от "арабской весны". Поприветствовали бы ее и в Кремле, который участвует в ближневосточной политике, финансируя стороны конфликта и отправляя в регион наемников, отмечает New York Times.

Сына Каддафи серьезно воспринимают в Ливии и сегодня - его сторонники участвовали в переговорах по формированию правительства после окончания последней гражданской войны, и пока им удавалось обойти все правила, которые могли бы помешать Сейфу баллотироваться в президенты.

Сам он, судя по всему, настроен попытаться. В ходе беседы он отказывался от фотографий анфас и просил, чтобы его фотографировали только в профиль. В ответ на просьбу объяснить это, он сказал: "Я не был с ливийским народом десять лет. Возвращаться нужно медленно, как в стриптизе. Нужно немного поиграть с ними".

Наследника Каддафи, вероятно, поддерживают и другие зарубежные игроки, у которых есть интересы в Ливии, однако его кампании может помешать тот факт, что Международный уголовный суд в Гааге хочет судить его за преступления против человечности, а ливийский суд приговорил его к расстрелу еще в 2015 году. Для США, возглавивших ливийскую кампанию, в результате которой был свергнут отец Сейфа, возвращение династии Каддафи было бы ударом по репутации.

Из мечтателей в правители

В 2015 году Сейф Каддафи по видеосвязи из Зинтана предстал перед ливийским судом и был приговорен к расстрелу

До начала ливийской войны Запад считал Сейфа Каддафи лучшим кандидатом для проведения в Ливии либеральных реформ. Он жил в нескольких западных странах, включая Британию, контактировал с прогрессивными политологами и говорил, что его страна нуждается в демократии.

При этом Каддафи унаследовал любовь отца к роскоши и возил с собой по Европе белых тигров, которых держал в качестве домашних животных. В сочетании с либеральными идеями все это привело к тому, что в окружении Муаммара Каддафи его прозвали "Сейф-мечтатель".

Однако с началом первых выступлений ливийских повстанцев Каддафи решительно встал на сторону отца-диктатора. В одной из своих речей 2011 года он сказал, что революция приведет к распаду страны и "рекам крови". По иронии судьбы, сегодня многие считают, что крови на его руках меньше, чем у многих командиров ливийского ополчения, отмечает журналист.

"Вы можете называть произошедшее гражданской войной, или смутными временами, но это была не революция", - говорит он. Целью повстанцев, как он считает, было уничтожение централизованного правительства, без которого Ливия с ее племенным устройством просто перестала существовать.

Сегодня Каддафи поддерживает идеи своего отца и совершенно не критикует его правление. Корреспондент спрашивет его о "Зеленой книге" Муаммара Каддафи - труде, похожем на произведения Мао или Гурбангулы Бердымухамедова, который все ливийцы при нем были обязаны знать с детства.

"Это не было сумасшествием, - отвечает Сейф Каддафи. - Там шла речь о вещах, которые сегодня все постепенно понимают". Все современные западные идеи берут свое начало в "Зеленой книге", убежден он.

"Я спросил его о том, какие книги читает он сам. Он назвал американского автора по имени Роберт Грин. Я его не знал - пришлось гуглить. Оказалось, что это автор мотивационных бестселлеров, популярных у звезд хип-хопа. Он учит успеху у женщин и в личных делах", - пишет корреспондент.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]