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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: «Планов у властей нет настолько, что даже никто не понимает, зачем нужен конституционный референдум»

Телеграм-канал Рефлексия и реакция – о пятничном выступлении Лукашенко.

1. Повестка за год не поменялась вообще. Год назад было послание за несколько дней до выборов, тезисно суть в двух словах – «не предавайте». Спустя год ровно тот же тезис. Никаких идей, стратегии, цель одна – выдержать и устоять.

2. Планов нет настолько, что даже никто не понимает, зачем нужен конституционный референдум, какие именно должны быть изменения в конституцию и, главное, зачем это самому Лукашенко.

Он сам не даёт понятный ответ на этот вопрос, равно как и на вопрос о сроках. Это даже не процесс ради процесса – это процесс непонятно ради чего.

3. Выражение лиц людей в зале за год в целом не изменилось. Ответов на самые актуальные вопросы на местах (инфляция, ковид, открытие границ, безработица) – нет. Вместо этого приходит осознание, что как раньше не будет уже никогда, вопрос лишь времени, кто попросит этих людей из своих кресел – «те» или «эти».

4. Макеем обозначена необходимость контакта с Западом как критическая. Контакта нет. Это хорошо показывает, что Беларусь всегда будет многовекторной – при всей величине зависимости от России, отсутствие полноценных отношений с западными странами порождает хронический кризис внутри номенклатуры. Ответом на этот кризис может быть лишь обострение с целью принуждения к диалогу.

Ну, а если будет ответ на это обострение – мифические 500 тысяч своих и мифические все российские войска ответят вплоть до третьей мировой. И все это ради одного – чтобы один человек продолжил занимать свою должность (но совершенно не факт, что свои должности продолжат занимать те, кто сидели в зале или даже в президиуме).

Получилось тревожно со всех сторон.
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