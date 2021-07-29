



Политолог Дмитрий Болкунец выложил фото, на котором Вероника Цепкало стоит рядом с президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году, пише т Телеграф.









В то время в США работал ее муж, Валерий Цепкало. Клинтон принял его в Овальном кабинете.





Дмитрий Болкунец выложил и другие фото.





Так Билл Клинтон встречался и с председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем.









В Праге 4-6 июня 2007 года президент США Джордж Буш встретился с дочерью экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина Юлией, основателем гражданской инициативы «Мы помним» Ириной Красовской, бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Милинкевичем.









6 декабря 2007 года, в Белом Доме состояласт продолжительная беседа членов белорусской делегации с Джорджем Бушем, пишет Болкунец. В состав делегации входили лидер движения «За Свободу» Александр Милинкевич, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, молодежный лидер Павел Северинец, председатель Белорусской партии коммунистов Сергей Калякин, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анатолий Левкович, один из лидеров «Маладога Фронта» Змитер Федорук, бывшая политзаключенная Энира Броницкая.





В ходе визита делегация была принята на самом высоком уровне в Конгрессе США, Госдепартаменте, встретилась с представителями СМИ, неправительственных организаций и белорусской диаспоры.









24 сентября 2008 года Джордж Буш виделся с политиком Александром Козулиным в Нью-Йорке.









В декабре 2008 года он Джордж Буш виделся с дочерью Козулина Ольгой и журналистом Александром Класковским.









28 июля президент США Джо Байден все-таки принял Светлану Тихановскую в Белом доме. Что говорит про встречу советник лидера белорусской оппозиции, что думают эксперты и как реагируют американские и европейские СМИ?







