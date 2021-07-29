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Тихановская не первая? Вероника Цепкало ещё раньше встретилась с президентом США

28 июля Светлану Тихановскую принял в Белом доме президент США Джо Байден. Однако, она не первая белоруска, которая видится с главой штатов.

Тихановская не первая? Вероника Цепкало ещё раньше встретилась с президентом США

Политолог Дмитрий Болкунец выложил фото, на котором Вероника Цепкало стоит рядом с президентом США Биллом Клинтоном в 1998 году, пишет Телеграф.


В то время в США работал ее муж, Валерий Цепкало. Клинтон принял его в Овальном кабинете.

Дмитрий Болкунец выложил и другие фото.

Так Билл Клинтон встречался и с председателем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем.


В Праге 4-6 июня 2007 года президент США Джордж Буш встретился с дочерью экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Козулина Юлией, основателем гражданской инициативы «Мы помним» Ириной Красовской, бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Милинкевичем.


6 декабря 2007 года, в Белом Доме состояласт продолжительная беседа членов белорусской делегации с Джорджем Бушем, пишет Болкунец. В состав делегации входили лидер движения «За Свободу» Александр Милинкевич, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, молодежный лидер Павел Северинец, председатель Белорусской партии коммунистов Сергей Калякин, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анатолий Левкович, один из лидеров «Маладога Фронта» Змитер Федорук, бывшая политзаключенная Энира Броницкая.

В ходе визита делегация была принята на самом высоком уровне в Конгрессе США, Госдепартаменте, встретилась с представителями СМИ, неправительственных организаций и белорусской диаспоры.


24 сентября 2008 года Джордж Буш виделся с политиком Александром Козулиным в Нью-Йорке.


В декабре 2008 года он Джордж Буш виделся с дочерью Козулина Ольгой и журналистом Александром Класковским.


28 июля президент США Джо Байден все-таки принял Светлану Тихановскую в Белом доме. Что говорит про встречу советник лидера белорусской оппозиции, что думают эксперты и как реагируют американские и европейские СМИ?
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