



По его словам, белорусский лидер повторяет то, что "уже много раз было сказано".





"Я надеюсь, что он от повторения перейдет к дальнейшим конструктивным предложениям. Я только что вернулся из Крыма, там устали ловить слухи по поводу того, что не сегодня завтра "Белавиа" возобновит полеты из Беларуси в Крым, или о том, что Лукашенко где-то заявит о том, что он понимает и признает Крым частью Российской Федерации, - подчеркнул Затулин. – Александр Григорьевич все тянет в том вопросе, который гораздо более актуален, чем повторение вчерашнего дня по поводу того, что российские войска где-то могут оказаться".





Подобные официальные признания со стороны президента Беларуси были бы особенно актуальны перед 23 августа, когда Украина организует проведение в Киеве "крымской платформы", считает Затулин.





"Неплохо бы было Александру Григорьевичу к этому моменту разродиться, наконец, тем, что от него давно ждут. От него давно ждали признания Абхазии и Южной Осетии, он этого не сделал. От него давно ждут признания того, что единственный его в сегодняшней ситуации союзник реальный – Россия тоже требует поддержки в тех вопросах, по которым она конфликтует с другими странами", - заключил российский политик, который долгое время был ярым поклонником Александра Лукашенко..



