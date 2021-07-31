В Госудме не оценили реверанс Лукашенко в сторону российских военных баз. От него ждут другого
Вместо того, чтобы повторять далеко не новые заявления, Александр Лукашенко мог бы перейти к конструктивным шагам, которые от него давно ждут в России. Например, официально признать Крым российским. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" высказал зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
По его словам, белорусский лидер повторяет то, что "уже много раз было сказано".
"Я надеюсь, что он от повторения перейдет к дальнейшим конструктивным предложениям. Я только что вернулся из Крыма, там устали ловить слухи по поводу того, что не сегодня завтра "Белавиа" возобновит полеты из Беларуси в Крым, или о том, что Лукашенко где-то заявит о том, что он понимает и признает Крым частью Российской Федерации, - подчеркнул Затулин. – Александр Григорьевич все тянет в том вопросе, который гораздо более актуален, чем повторение вчерашнего дня по поводу того, что российские войска где-то могут оказаться".
Подобные официальные признания со стороны президента Беларуси были бы особенно актуальны перед 23 августа, когда Украина организует проведение в Киеве "крымской платформы", считает Затулин.
"Неплохо бы было Александру Григорьевичу к этому моменту разродиться, наконец, тем, что от него давно ждут. От него давно ждали признания Абхазии и Южной Осетии, он этого не сделал. От него давно ждут признания того, что единственный его в сегодняшней ситуации союзник реальный – Россия тоже требует поддержки в тех вопросах, по которым она конфликтует с другими странами", - заключил российский политик, который долгое время был ярым поклонником Александра Лукашенко..
18:17 31/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение