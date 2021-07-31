На официальной странице Виктора Бабарико в Фейсбуке опубликовано стихотворение Максима Знака – его реакция на новость о закрытом суде, который начнется 4 августа.





Это подло – судить втихаря.





Низко. Стыдно. И неприлично.





Я публично призвал? К бунту? Я?





Обвините хотя бы публично.





Тайный сговор? С кем, как и когда?





Для чего тайный суд в другом доме?





Тайный суд – это ведь навсегда:





Ведь такое и в Лете не тонет.





Экстремистская группа? Враньё!





Разве что призрак «тройки» кровавый





И, скрывающий имя своё,





Эксперт в черном стыде балаклавы.



