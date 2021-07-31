«Это подло – судить втихаря». Максим Знак отреагировал на новость о закрытом суде стихами
Известного адвоката будут судить в закрытом режиме. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Максим Знак. Фото Игоря Мелешко
На официальной странице Виктора Бабарико в Фейсбуке опубликовано стихотворение Максима Знака – его реакция на новость о закрытом суде, который начнется 4 августа.
Это подло – судить втихаря.
Низко. Стыдно. И неприлично.
Я публично призвал? К бунту? Я?
Обвините хотя бы публично.
Тайный сговор? С кем, как и когда?
Для чего тайный суд в другом доме?
Тайный суд – это ведь навсегда:
Ведь такое и в Лете не тонет.
Экстремистская группа? Враньё!
Разве что призрак «тройки» кровавый
И, скрывающий имя своё,
Эксперт в черном стыде балаклавы.
Напомним, пишет Салідарнасць, Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им).
15:29 31/07/2021
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