Лукашенко заявил о наращивании сил НАТО вдоль границ Беларуси





Об этом он сказал в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.





«Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», — отметил Лукашенко.





Как сообщалось ранее, о наращивании присутствия НАТО у границ России и Беларуси завил Сергей Шойгу, пишет belnaviny.by.







