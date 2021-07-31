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Лукашенко заявил о наращивании сил НАТО вдоль границ Беларуси

Накануне, 30 июля 2021 года, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО.


Об этом он сказал в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. 

«Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», — отметил Лукашенко.

 Как сообщалось ранее, о наращивании присутствия НАТО у границ России и Беларуси завил Сергей Шойгу, пишет belnaviny.by.
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