Лукашенко заявил о наращивании сил НАТО вдоль границ Беларуси
Накануне, 30 июля 2021 года, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вдоль границ Беларуси методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО.
Об этом он сказал в ходе встречи с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
«Наша страна, будучи связующим звеном между Западом и Востоком, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Мы не сгущаем краски, а констатируем факт: вдоль наших границ методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО», — отметил Лукашенко.
Как сообщалось ранее, о наращивании присутствия НАТО у границ России и Беларуси завил Сергей Шойгу, пишет belnaviny.by.
14:20 31/07/2021
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