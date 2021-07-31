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Эстония и США договорились об информобмене о ситуации на литовско-белорусской границе

Заместитель министра обороны США Колин Каль и министр обороны Эстонии Кусти Салм договорились о регулярном обмене информацией о том, что происходит на литовско-белорусской границе, сообщило в субботу министерство обороны Эстонии.


"Для нас важно, чтобы наши ключевые союзники, такие как США, разделяли одинаковое понимание ситуации на литовско-белорусской границе, которая оказывает влияние как на страны Балтии, так и на Европу в целом", - цитирует ведомство Салма.

В сообщении отмечается, пишет interfax.by, что Каль и Салм считают важным обмениваться информацией о происходящем на литовско-белорусской границе, "чтобы предотвратить эскалацию событий в ситуации, когда в России и Беларуси вскоре начнутся антизападные широкомасштабные учения "Запад", а на границе с Украиной по-прежнему находятся размещенные там весной части вооруженных сил России".

В ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание, что "происходящее на литовско-белорусской границе было не миграционным кризисом в обычном понимании, а гибридной атакой, организованной белорусским режимом с целью дестабилизировать Литву и разрушить единство между союзниками".

Также отмечалось, что "роль России в сложившейся ситуации требует более детального изучения".

Минобороны назвало оборонное сотрудничество США и Эстонии "тесным и многогранным".

Ведомство напомнило, что США в этом году на европейских учениях Defender доставили в Эстонию реактивные системы залпового огня, в Эстонии была совершена высадка воздушного десанта численностью в 700 военнослужащих, в конце прошлого года была проведена совместная операция в области киберобороны Hunt Forward.

В марте нынешнего года прошли учения ВВС США Baltic Trident с участием 15 американских истребителей и двух самолетов-заправщиков. Летом прошлого года в воздушном пространстве Эстонии находились бомбардировщики США B-52, а на авиабазе Эмари в Эстонии был размещен беспилотник MQ-9, добавило военное ведомство Эстонии.
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