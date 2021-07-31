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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: Беларусь похожа на Папуа – Новую Гвинею, где охотятся на ведьм

Пишет известный украинский журналист Илья Цимбалюк.

Мнение: Беларусь похожа на Папуа – Новую Гвинею, где охотятся на ведьм
В Папуа – Новой Гвинее в последнее время началась охота на ведьм. В прямом смысле – людей пытают и убивают лишь по слову местного знахаря. Корона повредила мозги.

К чему я это? Очень похоже на другую страну – Беларусь. Там тоже ищут ведьм по команде верховного знахаря-пахаря. Только это происходит не в Африке, родине жестоких культов, а прямо у нас под носом. В то время, как президент Лукашенко пишет новую конституцию, чтобы хоть как-то подвести ситуацию под демократические нормы – где-то мы это уже видели вот прям недавно, да? – его последний свободный политический оппонент гастролирует по США. Тихановская просит у Америки денег, поддержи и новых санкций для президента Беларуси.

Лукашенко в ответ на это запрещает и сажает с еще большим рвением и сокращает свои посольства в ЕС – дипломатия вредна государству, считает Батька. Ну и правильно, лучше дружить с тем, кто дает тебе деньги, – с Путиным. У последнего тоже почти не осталось ни одного оппонента в пределах границ России, и почти все СМИ пишут по одной методичке.

Жаль, что ни сама Тихановская, ни США, ни Евросоюз с их санкциями никак не могут повлиять на ситуацию в Беларуси, потому что все действия извне здесь бесполезны, а при фактическом обеспечении режима Лукашенко Россией – бесполезны вдвойне. Никто не хочет ссориться с ядерной кнопкой.

И для Украины это еще один сигнал: сменяемость власти, демократические выборы, права человека, прозрачные суды – все это не прихоти Евросоюза, за исполнение которых нам дадут очередной транш, это таблетки от средневековья, в котором нам уже совершенно нечего делать.

Роман Цимбалюк / Facebook
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