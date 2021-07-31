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Губаревич сообщил о блокировке расчетного счета движения «За Свободу»

Счет движения «За Свободу» заблокирован, причины неизвестны, сообщил БелаПАН председатель объединения Юрий Губаревич.


«Я попробовал провести очередную оплату аренды офиса, но вернулся документ с отметкой, что перевод аннулирован с технической ссылкой на указ президента. Такого ранее никогда не случалось», — пояснил Губаревич.

По его словам, в проведении операции отказано в связи с указом президента № 150 от 29 апреля 2020 года «О расходных операциях», который определяет отношения при приостановлении операций по счетам и наложении ареста на денежные средства юридических и физических лиц.

«Это может быть проявлением комплексной зачистки НГО. Если организация попала в список, то получит весь комплекс «услуг»: обыски, опечатывание офиса, обыски у руководства с конфискацией техники, блокировка счетов и параллельно проверка Минюста и попытка вынесения предупреждения», — заявил политик.

14 июля силовики пришли в офис движения «За Свободу», провели обыск и опечатали помещение. Кроме того, обыск прошел дома у зампредседателя организации Виктора Янчуревича и по месту прописки Губаревича, его бывшая жена была оштрафована за якобы одиночный пикет.

25 июня движение «За Свободу» получило из Министерства юстиции предписание до 13 июля предоставить ряд документов в рамках изучения деятельности общественного объединения. Собранные 42 документа на 249 страницах были переданы в срок.

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