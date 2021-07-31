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Лукашенко насчитал 185 «деструктивных структур» среди НКО: «Обнаружено боевое оружие»

В пятницу правитель собрал актив местной вертикали для обсуждения общественно-политической обстановки.

«НКО под видом благотворительности отрабатывают чужой политический заказ»

– Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций - это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас, - заявил Александр Лукашенко, сообщает Салідарнасць со ссылкой на  БЕЛТА.

Негосударственных фондов, частных учреждений, якобы правозащитных организаций в Беларуси было полторы тысячи. В результате проведенных мероприятий выделено 185 деструктивных структур, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности.

– За каждой структурой стоят десятки и сотни активистов, тысячи попавших под их влияние людей. Фактически был создан легальный ресурс для деструктивной деятельности зарубежных координаторов, которые подбирали и тренировали кадры, – сказал глава государства. – Эти кадры, обученные психологическим методикам работы с людьми (не все, руководители), навыкам объединения людей на протестных акциях, мы видели в августе. Знаем, кто подбирал возможных лидеров протестного движения, создавал имидж и финансировал деятельность.

По его словам, деньги шли через эти фонды и другие некоммерческие структуры. Чтобы мобилизовать людей на протесты, ряд НКО тиражировал фейки, призывал к акциям неповиновения, обучал радикально настроенных граждан навыкам борьбы с сотрудниками правоохранительных органов, составлял черные списки людей, преданных стране.

– Чтобы вы понимали - эта деятельность не ограничилась бы информационной пропагандой и угрозами в адрес сторонников власти. Эти люди в любой момент были готовы перейти от слов к делу. В их арсенале обнаружено незарегистрированное пневматическое, боевое, охотничье, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, элементы самодельных взрывных устройств. Когда мне принесли фотографии всех этих арсеналов, можно было в ужас прийти.

По его словам, доказательства финансирования так называемых независимых профсоюзов и деструктивных негосударственных организаций были найдены у представителя немецкого фонда имени Эберта Александра Петрачкова.

Референдум должен пройти не позже февраля будущего года

– Сейчас очень много пытаются травить разных фейков на этой почве. Еще раз подчеркиваю: мы приняли, обсуждая на Всебелорусском народном собрании, решение, что референдум должен пройти не позже февраля будущего года. Так и будет.

Лукашенко также заявил, что никогда на уровне президентов России и Беларуси вопрос о размещении военных баз РФ в нашей  стране не обсуждался.
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