+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко поручил "отправить несколько пачек" печенья в Белый дом

Стало известно, что президент США Джо Байден после встречи со Светланой Тихановской угостил ее печеньем, о чем она рассказала журналистам.




Президент Соединенных Штатов Джо Байден ведет себя недальновидно, заявил  Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время встречи с активом местной вертикали.

Ранее 28 июля стало известно, пишет Sputnik, что американский президент Джо Байден провел в Белом доме 15-минутную встречу со Светланой Тихановской. Экс-кандидат в президенты Беларуси провела целый раунд переговоров с высокопоставленными американскими политиками, как действующей администрации, так и в отставке.

"Политическая поддержка "беглых", как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе "Байден нам поможет". Говорят, печенюшками какими-то угостил", - заявил Лукашенко.

По его словам, он не первый год работает в качестве президента Беларуси и хорошо знает двух предыдущих хозяев Белого дома, даже трех.

"Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман (премьер-министр Головченко - Sputnik), надо отправить несколько пачек", - дал поручение Лукашенко.

"Отправим", – заверил глава белорусского правительства в ответ.

По мнению Александра Лукашенко, встреча Джо Байдена и Светланы Тихановской состоялась потому, что американский лидер "клюнул на то, что там (Вильнюс - Sputnik) будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка психологических атак против Беларуси и России".

"У него (Джо Байдена - Sputnik) сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели - бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента. Не может руководитель страны, которая лидирует в мире, себя так вести", - считает Лукашенко.

После чего добавил, что хозяин Белого дома поможет, но только на 2 минуты пока видит человека в стенах кабинета, а после за это браться никто не будет.

"Потому что политика большая делается в тиши кабинетов", - считает он.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]