











Президент Соединенных Штатов Джо Байден ведет себя недальновидно, заявил Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время встречи с активом местной вертикали.





Ранее 28 июля стало известно, пишет Sputnik, что американский президент Джо Байден провел в Белом доме 15-минутную встречу со Светланой Тихановской. Экс-кандидат в президенты Беларуси провела целый раунд переговоров с высокопоставленными американскими политиками, как действующей администрации, так и в отставке.





"Политическая поддержка "беглых", как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе "Байден нам поможет". Говорят, печенюшками какими-то угостил", - заявил Лукашенко.





По его словам, он не первый год работает в качестве президента Беларуси и хорошо знает двух предыдущих хозяев Белого дома, даже трех.





"Мы официально с ними не имели никаких отношений, но я их очень хорошо знаю. Я знаю, как проводятся эти мероприятия. Надо встретиться, сделать фотографию. И дать печенюшку. Ну, слава богу. Если там уж действительно с печеньем проблемы, Роман (премьер-министр Головченко - Sputnik), надо отправить несколько пачек", - дал поручение Лукашенко.





"Отправим", – заверил глава белорусского правительства в ответ.





По мнению Александра Лукашенко, встреча Джо Байдена и Светланы Тихановской состоялась потому, что американский лидер "клюнул на то, что там (Вильнюс - Sputnik) будет создана опорная база агитационно-пропагандистского толка психологических атак против Беларуси и России".





"У него (Джо Байдена - Sputnik) сейчас полное замыкание на Россию. Вы видели - бензоколонка, нефть, ядерное оружие. Он переживает, он чуть ли не с ума сходит, и вот надо что-то делать. Это говорит о недальновидности президента. Не может руководитель страны, которая лидирует в мире, себя так вести", - считает Лукашенко.





После чего добавил, что хозяин Белого дома поможет, но только на 2 минуты пока видит человека в стенах кабинета, а после за это браться никто не будет.





"Потому что политика большая делается в тиши кабинетов", - считает он.







