«Мария в порядке, настроение боевое, к процессу готова»

Владимир Пыльченко, защитники Марии и она лично не раз подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования. Как сообщил БелаПАН адвокат, защитники Марии и она лично не раз подавали ходатайства о прекращении уголовного преследования.





Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти, в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, Членам президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларусипредъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти, в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, пишет naviny.online, а также в создании и руководстве экстремистским формированием.









«Мария вину отрицает. В ее невиновности я убежден, — сказал адвокат. — Изучив предъявленное обвинение и иные материалы дела, я не обнаружил тех доказательств, на основании которых можно было бы сделать вывод как о наличии события — заговора с целью захвата государственной власти, так и о наличии состава преступления по статьям 361, 361-1 УК. Поскольку следствие и прокуратура уголовное преследование не прекратили, мы будем настаивать на оправдании в суде».





Процесс над Колесниковой и Знаком, которых правозащитники признали политзаключенными, начнется 4 августа в 11:00 в здании суда Минского района (ул. Маяковского, 119а).





Пыльченко отметил, что ранее защитники не ходатайствовали об открытом процессе, поскольку «не видели в этом необходимости».





«Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое. Есть исключения, когда допускается рассмотреть дело в закрытом формате, но только по тем основаниям, которые определены законом. Так как мы в полном объеме изучили уголовное дело и не увидели тех обстоятельств, которые могли бы послужить законным основанием для проведения закрытого судебного разбирательства, у защиты не было поводов усомниться, что процесс будет открытым», — пояснил адвокат.





По словам защитника, судебное разбирательство сделали закрытым, поскольку суд посчитал, что в материалах дела содержатся сведения об организации, тактике и методах осуществления оперативно-розыскной деятельности.





«Чтобы не допустить раскрытия этих сведений, судебное заседание будет закрытым. С таким решением мы не согласны, в судебном заседании защита намерена ходатайствовать об открытом разбирательстве», — сказал Пыльченко.





Он сообщил, что Мария «в порядке, настроение боевое, к процессу готова». По словам Пыльченко, передачи она получает регулярно, но с корреспонденцией ситуация иная, «лишь мизерная часть писем доходит в обе стороны».





Он также отметил, что уже около четырех месяцев Колесникова содержится в камере одна, но «в этом есть свои плюсы».





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