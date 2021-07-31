



— Контрразведкой комитета фиксируется резкая активизация работы иностранных спецслужб и связанных с ними деструктивных формирований в отношении руководителей вертикали власти, силовых структур, иных госорганов, — сообщил глава КГБ. — С использованием современных информационных технологий, хакерских атак на персональные данные, осуществляется системный сбор сведений в отношении руководителей исполнительных комитетов различного уровня и их близких. Особое внимание родственникам, обучающимся в Польше, Литве, других западных странах и Украине. Поиск эффективных рычагов влияния с целью последующего склонения к предательству. Просил бы обратить особое внимание на данный фактор представителей Брестской и Гродненской областей.





На встрече 30 июля Иван Тертель также отметил, что «в Киеве и Вильнюсе формируются информационные хабы, которые будут влиять на инфопространство Беларуси».



