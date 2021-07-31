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Режим Путина столкнулся с рекордным недоверием. Россияне разочарованы властью – опрос

44% россиян считают, что Россия движется не туда, 56% недовольны нелегитимной Госдумой РФ, 35% недовольны президентом РФ Владимиром Путиным, 42% – премьером-министром Михаилом Мишустиным, 49% – правительством в целом.

Владимир Путин (скриншот из видеозаписи)

Таковы результаты соцопроса, пишет news.liga.net, проведенного российским Левада-центром.

47% россиян считают, что РФ движется в правильном направлении, 44% – считают, что страна движется по неверному пути. Заметна негативная тенденция – еще в мае 2021 года эти показатели составляли 51% и 40% соответственно.

40% россиян одобряют деятельность Госдумы, 56% – не одобряют – изменения в пределах статистической погрешности.

Несколько снизилось (в пределах статистической погрешности) и одобрение деятельности Путина – 64% одобряют (66% в июне), 35%- не одобряют (32% в июне).

Одобрение деятельности премьера Мишустина не изменилось значимо: 53% одобряют (54% в июне), 42% – не одобряют (40% в июне).

Показатели одобрения деятельности правительства практически не изменились – в пределах статистической погрешности. 48% одобряют (47% в июне), 49% – не одобряют (50% в июне).

Кроме того, когда россиян прямо спрашивают, кому они доверяют, только 31% называют Путина. 23% не доверяют никому.

Опрос проведен 22-28 июля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, из 50 субъектов РФ.

В феврале 2020 года рейтинг доверия граждан России Путину обвалился почти в два раза в сравнении с показателями ноября 2017 года.
Источник: Вадим Ребрина
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