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Боррель: ЕС не снимет санкции против режима Лукашенко до новых выборов

Евросоюз не снимет санкции против режима Лукашенко, пока в Беларуси не прекратятся репрессии и не пройдут новые выборы.



Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет АФН.

«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против беларусских граждан. Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут сняты до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не пройдут свободные и справедливые выборы», – написал Боррель в Twitter.
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