Лукашенко вернул на доработку проект поправок к конституции Беларуси









"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту", - посетовал Лукашенко.





"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, я обещал это, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье», - сказал пенсионер.



