Лукашенко вернул на доработку проект поправок к конституции Беларуси
Лукашенко вернул на доработку проект поправок в Конституцию, назвать который проработанным и хорошо подготовленным сложно.
"Замечаний аж на 170 листов Наталья Ивановна с Миклашевичем и Владимир Павлович выкатили президенту", - посетовал Лукашенко.
"Я сегодня вернул все это писание вам. Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной, я обещал это, мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье», - сказал пенсионер.
Как сообщалось, пишет АФН, 26 из 36 членов назначенной Лукашенко комиссии по подготовке поправок согласовали проект с существенными замечаниями. Помимо коллизионных моментов, существенные разногласия вызывают и концептуальные вопросы: нейтралитет, полномочия президента, смертная казнь, статус ВНС.
20:00 30/07/2021
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