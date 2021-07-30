В Гватемале вспыхнули массовые протесты. Люди требуют отставки действующего президента и генерального прокурора
Лидеры сообществ коренных народов, социальных групп и студенческих организаций откликнулись на призыв в социальных сетях о проведении национальной акции протеста.
Гражданские протесты начались в стране после того, как в середине июля 2021 года генпрокурор Гватемалы Мария Поррас освободила от должности председателя Специальной прокуратуры по борьбе с безнаказанностью, борца с коррупцией Хуана Франсиско Сандоваля, пишет blizko.by, что вызвало международное осуждение и недовольство в стране.
Протесты прошли в 20 районах страны. В некоторых местах митингующие блокировали движение транспорта.
В столице страны – городе Гватемала митингующие несли баннеры с надписью: «Джамматтея – в отставку!».
Источник: Арсений Семенов
18:01 30/07/2021
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