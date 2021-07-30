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Глава КГБ опять со срашилками: Запад думает над применением военной силы для смены власти в стране

Применение военной силы рассматривается определенными кругами Запада в качестве одного из вариантов смены власти в Беларуси, заявил председатель КГБ Иван Тертель, во время встречи Лукашенко с представителями местных органов власти

«В политикоформирующих кругах Запада обсуждаются различные варианты смены власти в Республике Беларусь как необходимого условия по достижению своих геополитических интересов в Восточно-Европейском регионе. Не исключается в том числе применение военной силы», —  утверждает Тертель, добавляя, что Беларусь в настоящее время при отсутствии попыток организации массовых беспорядков продолжает оставаться в состоянии отражения гибридной агрессии со стороны Запада.

«Комитет государственной безопасности, оценивая состояние внутриполитической и международной обстановки вокруг нашей страны, констатирует, что, несмотря на внешнее спокойствие, отсутствие с апреля нынешнего года попыток организации массовых беспорядков, в настоящее время мы фактически находимся в стадии отражения гибридной агрессии коллективного Запада», — уверяет глава КГБ.

По словам Тертеля, Запад и представители белорусской оппозиции, покинувшие страну, планируют активизировать свои действия осенью 2021 года или в первой половине 2022 года. 

«Начало активной фазы действий нашими оппонентами планируется в сентябре - октябре текущего года, либо в первой половине следующего года - при ожидаемом ими существенном падении уровня благосостояния населения вследствие санкций», — цитирует его слова «СБ. Беларусь сегодня».

Глава КГБ проинформировал, что в качестве дестабилизирующих факторов оппонентами власти рассматриваются «террористические акты и акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей СМИ, правоохранительных органов и судейского корпуса, а также диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики и жизнеобеспечения - с массовой гибелью людей и последующим обвинением в этом действующей власти», пишет ТАСС.
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