В Кремле удивились заявлению Лукашенко о возможном размещении в Беларуси российских войск
Кремль не получал никаких обращений от руководства Беларуси насчет размещения российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких обращений на этот счет от Беларуси не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия" - сказал Песков журналистам.
В пятницу Лукашенко заявил, что готов разместить в Беларуси Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности "союзного государства".
17:04 30/07/2021
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