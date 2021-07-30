Он отметил, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.





«По крайней мере смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси.





Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? — отметил Лукашенко. — Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях».





Вместе с тем он заявил: «Если нужно будет для безопасности "союзного государства", которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены немедленно».





«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно сильные, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Кроме «территориалов» мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если надо, мы рассуждать не будем».





«Еще раз повторяю: в этом сегодня нет абсолютно никакой необходимости. В острый период в августе прошлого года, когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни из России, ни из Украины, ни из других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция», — подытожил Лукашенко.



