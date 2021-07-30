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Зацепило: в России обсуждают подаренное Байденом Тихановской печенье. И в Беларуси тоже

28 июля президент США Джо Байден после встречи со Светланой Тихановской принес ей печенье.

Зацепило: в России обсуждают подаренное Байденом Тихановской печенье. И в Беларуси тоже
В сети отреагировали на это по-разному. Официальный представитель российского МИД Захарова и депутат белорусского парламента Гайдукевич не упустили возможности прокомментировать подарок Тихановской. 

Однако угощать печеньем — своеобразная традиция Белого дома.

«Мы уже попрощались, он ушел, я уже начала общаться с Крисом Смитом, и опять открывается дверь, входит Джо Байден и приносит мне кипу печенек из Белого дома», — рассказала Тихановская.

С чего началось

Как рассказали на guiltyeats.com, все началось с того, что после инаугурации первая леди Джилл Байден доставила шоколадное печенье Национальной гвардии в знак благодарности за работу по обеспечению безопасности ее семьи во время церемоний. И это превратилось в традицию. С момента своей инаугурации по июнь 2021 года Джо Байден раздал более 4 тысяч печенек.

Интересно, что на упаковке печенья есть президентская печать.

Байден частенько угощает конгресменов и других политиков печеньем в Овальном зале. Это является своеобразным знаком внимания от президента США.

Член палаты представителей Джойс Битти после одного из приемов со сладостями даже отметил:

«Это тот день, который вы запомните не столько потому, что вы были в Овальном кабинете, сколько из-за внимания, которое президент уделил вам — личного внимания, приверженности, подлинности и серьезности заботы о людях», — передает его слова apnews.com.

«Знак абсолютного приятия и доброжелательности»

Драматург и режиссер Николай Халезин отметил, что «печенье в Белом доме — это знак, символ и традиция одновременно».

«Многие президенты США даже вносили коррективы в меню, дабы внести те или иные компоненты в рецепты печенья, выпекаемого поварами Белого дома. А вручение упаковки печенья — это знак абсолютного приятия и доброжелательности Первого лица: расположенности не только личной, но и государственной», — рассказал он.

«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт»

А вот официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила печеньки от Байдена с наградой Мальчишу-Плохишу.

«После аллюзии к Гайдару («Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется») приходит более современное прочтение сюжета», — сказала она.

Также Захарова вспоминала о компьютерном термине cookie (с английского переводится как «печенье»), который обозначает «небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя».

«Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт, — сказала представитель российского МИД. — Их функцией является аутентификация пользователя, хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю».

«Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», — добавила она.

«Будут ещё и печенье, и коньяк»

Депутат белорусского парламента Олег Гайдукевич высказался про встречу президента США и лидера белорусской оппозицию. Он обратил внимание, что «сама она (Тихановская — прим. Ред.) радовалась печенью, которым ее угостил Байден, поэтому комментарий за неё давал Вечерко».

Гайдукевич вспомнил, как «в 90-е на Западе с цветами встречали чеченских сепаратистов, тоже не ради свободы и демократии. Их тоже угощали печеньем и после Беслана. И в Европарламенте обнимали».

Депутат заявил, что «Тихановская и Ко продолжит своё путешествие по миру. Будут ещё и печенье и коньяк, и красивые фото, и мольбы о санкциях, но решать здесь в стране мы будем без них!»

"Говорят, печеньками угостил?"

Не смог устоять и Лукашенко, который также прокомментировал встречу Байдена с Тихановской, вспомнив и о печеньках

"Кому они сделали хуже? Только себе! Политическая поддержка „беглых", как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе „Байден нам поможет“. Говорят, печеньками угостил? Очевидно, что следующим шагом станет простое или косвенное давление на наших восточных союзников и партнеров, представителей мирового сообщества и бизнеса", - сказал Лукашенко.

Что происходило на встрече Байдена и Тихановской

Как писал Телеграф, Светлана Тихановская проводит встречи в США с 18 июля. 28 июля ей наконец-то удалось встретится с президентом Джо Байденом.

«Времени мы провели немного — около 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси», — рассказала лидер белорусской оппозиции.

Она донесла до Байдена «месседжи о том, что в Беларуси борьба не геополитическая. Это наша борьба против насилия, против беззакония».

Джо Байден после разговора со Светланой Тихановской опубликовал в своем твиттере фото из Белого дома. И заявил, что «Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека».
Источник: telegraf.by
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