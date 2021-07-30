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БХК получил предупреждение Минюста

Белорусский Хельсинкский комитет — одна из старейших правозащитных организаций в нашей стране​.


Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" получила предупреждение Минюста. После двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать, сообщает belhelcom.org.

6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям. Их чиновники ждали до 16 июля. 14 июля в офисе организации прошел обыск, его опечатали.

Несмотря на это, в Минюст направили часть данных и сообщили о опечатанном офисе, что не позволяет прислать остаток документов (правозащитники до сих пор не имеют доступа к нему).

Однако Минюст вынес предупреждение.
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