БХК получил предупреждение Минюста





Правозащитная организация "Белорусский Хельсинкский комитет" получила предупреждение Минюста. После двух предупреждений в течение года общественную организацию могут ликвидировать, сообщает belhelcom.org.





6 июля БХК получил запрос Минюста на ряд документов по 30 позициям. Их чиновники ждали до 16 июля. 14 июля в офисе организации прошел обыск, его опечатали.





Несмотря на это, в Минюст направили часть данных и сообщили о опечатанном офисе, что не позволяет прислать остаток документов (правозащитники до сих пор не имеют доступа к нему).





Однако Минюст вынес предупреждение.