







В СК заявили, что с августа 2020 года основные усилия ведомства были сконцентрированы «на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей».





«Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений. В числе зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщает пресс-служба СК.





Завершено расследование по 857 уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.





«Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны, — отметил в заключительном слове Дмитрий Гора. — Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета».





Напомним, 5 марта этого года бывший в то время главой Следственного комитета Иван Носкевич сообщал, что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число были включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении силовиков.







