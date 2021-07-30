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Следственный комитет возбудил 4 691 «протестное» уголовное дело с августа 2020-го

Следственный комитет возбудил 4691 по протестным делам, сообщает Zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства по итогам заседания коллегии. В марте их было 2407.



В СК заявили, что с августа 2020 года основные усилия ведомства были сконцентрированы «на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей».

«Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений. В числе зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщает пресс-служба СК.

Завершено расследование по 857 уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях.

«Следственный комитет совместно с заинтересованными органами продолжит выявление и привлечение к уголовной ответственности радикалов, экстремистов, тех, кто посягал на суверенитет и общественную безопасность страны, — отметил в заключительном слове Дмитрий Гора. — Ответственность таких лиц неотвратима. Это была и будет принципиальная позиция Следственного комитета».

Напомним, 5 марта этого года бывший в то время главой Следственного комитета Иван Носкевич сообщал, что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число были включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении силовиков.

 
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