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Лукашенко без фейков: Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить".

Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, высказался о попытках обвинить его в коррупционных преступлениях, сообщает БЕЛТА.

"Можно только какие-то фейки ко мне "пришить". Но не то, что они (оппоненты власти. - Прим. БЕЛТА) там говорят, особенно связанное с коррупционными проявлениями и прочее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он напомнил, что начинал свою политическую карьеру с депутатской деятельности, возглавлял комиссию Верховного Совета по борьбе с коррупцией и "вычищал эту дрянь". "Говорят, что власть людей портит, - это не ко мне, потому что я человек деревенский, выросший на улице", - сказал Александр Григорьевич.


Фото: president.gov.by
ex-press.by
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