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Зампостпреда РФ при ООН назвал заявления Тихановской в США призывами к свержению власти в Беларуси

Заявления, сделанные в Вашингтоне экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, представляют собой явные призывы к свержению власти в республике.

 Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне (на стороне белорусской оппозиции – прим. ред.)... Это, безусловно, четкий призыв к смене режима, ясный призыв к вмешательству во внутренние дела суверенного государства», - отметил он.
Напомним, что экс-кандидат в президенты Беларуси находится в США с визитом с 18-го июля.
28-го июля Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом, пишет politring.com
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