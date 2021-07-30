Об этом заявил на пресс-конференции первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передае т ТАСС.





«Говоря о поддержке американского правительства, она сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне (на стороне белорусской оппозиции – прим. ред.)... Это, безусловно, четкий призыв к смене режима, ясный призыв к вмешательству во внутренние дела суверенного государства», - отметил он.

Напомним, что экс-кандидат в президенты Беларуси находится в США с визитом с 18-го июля.

28-го июля Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом, пишет politring.com



