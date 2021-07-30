Сотрудница дипмиссии обвинила Головатюка в домогательстве

Фото: Владимир Головатюк / Facebook





Об этом каналу TV8 сообщили в МИД.





Посла отозвали для консультаций, а также для того, чтобы "уточнить аспекты, связанные с его поведением".





Других деталей в министерстве не сообщили, не стали и комментировать информацию в СМИ о секс-скандале, разгоревшемся вокруг дипломата.





По информации источников издания Deschide, Головатюка обвиняют в домогательствах. Женщина, вероятно, пострадавшая от его действий, рассказала изданию, что инцидент произошел 9 июля.





Это сотрудница посольства, имени и должности не раскрывают. По словам женщины, посол попросил ее зайти в его резиденцию, так как имел сомнения по поводу выбора одежды.





"Когда я зашла, на нем не было одежды. Он обратился ко мне с вопросом о том, как ему следует одеваться, а также попытался меня обнять, спрашивая, как же ему идти, если он в возбужденном состоянии, как выйти из дома, когда ему нужно "успокоиться", – цитирует издание ее слова.





Женщина рассказала, что смогла увернуться и убежать, а потом сообщила о случившемся коллеге в посольстве и обратилась в полицию РФ. Дипломат, по словам сотрудницы дипмиссии, распространял о ней "уничижительную информацию как в России, так и в Кишиневе", а также говорил, что она – женщина с "низкой социальной ответственностью". Посол якобы утверждал, что женщина "спровоцировала" и загипнотизировала его.