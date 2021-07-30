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Скандал: Молдова отозвала своего посла из Москвы - "уточнить аспекты, связанные с его поведением"

Министерство иностранных дел Молдовы отозвало в Кишинев из Москвы посла Владимира Головатюка.

Сотрудница дипмиссии обвинила Головатюка в домогательстве
Фото: Владимир Головатюк / Facebook

Об этом каналу TV8 сообщили в МИД. 

Посла отозвали для консультаций, а также для того, чтобы "уточнить аспекты, связанные с его поведением". 

Других деталей в министерстве не сообщили, не стали и комментировать информацию в СМИ о секс-скандале, разгоревшемся вокруг дипломата. 

По информации источников издания Deschide, Головатюка обвиняют в домогательствах. Женщина, вероятно, пострадавшая от его действий, рассказала изданию, что инцидент произошел 9 июля. 

Это сотрудница посольства, имени и должности не раскрывают. По словам женщины, посол попросил ее зайти в его резиденцию, так как имел сомнения по поводу выбора одежды. 

"Когда я зашла, на нем не было одежды. Он обратился ко мне с вопросом о том, как ему следует одеваться, а также попытался меня обнять, спрашивая, как же ему идти, если он в возбужденном состоянии, как выйти из дома, когда ему нужно "успокоиться", – цитирует издание ее слова. 

Женщина рассказала, что смогла увернуться и убежать, а потом сообщила о случившемся коллеге в посольстве и обратилась в полицию РФ. Дипломат, по словам сотрудницы дипмиссии, распространял о ней "уничижительную информацию как в России, так и в Кишиневе", а также говорил, что она – женщина с "низкой социальной ответственностью". Посол якобы утверждал, что женщина "спровоцировала" и загипнотизировала его. 
gordonua.com
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