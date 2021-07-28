Егор Лебедок: Строительство стен и лагерей - старые методы









"Нельзя строить миграционные лагеря на границе с Беларусью. Почему? Литовское приграничье взаимодействует с Беларусью. Там еще есть "постсоветскость", люди смотрят российские каналы. И на этой неустойчивой территории создается еще один фактор дестабилизации", - цитирует Euroradio слова эксперта. Егор Лебедок рассказал, что на литовской территории неподалеку от Ошмян решили сделать лагерь беженцев, и это вызвало возмущение у местного населения - люди вышли с плакатами и были недовольны тем, что к месту их акции "нагнали" силы полиции. По мнению Егора Лебедка, это свидетельствует об усилении эскалации. Эксперт также отметил, что подобные ситуации могут способствовать повышению уровня ксенофобии и приходу новых политических движений, которые поддерживают радикализм.





"Если бы в Литве не поленились, не экономили, а например, закидывали группы мигрантов вглубь территории страны или договорились со странами ЕС отвозить мигрантов по 50 человек... Для Испании 50 человек ничего не значит. Да, пойдет сумма на перелеты, есть вопросы с идентификацией, но их реально можно решить в разных странах. Все это увеличивает расходы, но обезопасило бы приграничье. А из него попрет и дальше", - считает Егор Лебедок.





По мнению эксперта, строительство стен и лагерей - это старые методы, а сейчас нужно действовать по-новому и работать на опережение.