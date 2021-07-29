Беляцкий остается за решеткой









"Главе правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому отказали в изменении меры пресечения. Он остаётся в СИЗО №1", - говорится в телеграм-канале "Весны".





Там уточняется, пишет interfax.by, что жалоба защиты Беляцкого на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу была рассмотрена в четверг в суде Партизанского района в закрытом режиме.





Правозащитники напомнили, что их коллеги Алесь Беляцкий, Валентин Стефановича и Владимир Лабкович находятся под стражей уже 15 дней.





Как сообщалось, 14 июля белорусские правоохранительные органы пришли в целый ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.





В "Весне" уточнял, что их коллеги были задержаны по делу о беспорядках и уклонении от уплаты налогов.







