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Беляцкий остается за решеткой

Главе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому отказали в изменении меры пресечения, сообщает ПЦ в четверг.



"Главе правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому отказали в изменении меры пресечения. Он остаётся в СИЗО №1", - говорится в телеграм-канале "Весны". 

Там уточняется, пишет interfax.by, что жалоба защиты Беляцкого на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу была рассмотрена в четверг в суде Партизанского района в закрытом режиме.

Правозащитники напомнили, что их коллеги Алесь Беляцкий, Валентин Стефановича и Владимир Лабкович находятся под стражей уже 15 дней. 

Как сообщалось, 14 июля белорусские правоохранительные органы пришли в целый ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации. 

В "Весне" уточнял, что их коллеги были задержаны по делу о беспорядках и уклонении от уплаты налогов.
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