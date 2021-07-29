Посол Беларуси в Бельгии и постпред при ЕС Михневич освобожден от должности

Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ №296 глава государства подписал 29 июля.