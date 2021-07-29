



"После последней встречи министров ВД ЕС прошло всего две недели, а число нелегальных мигрантов за это время возросло почти вдвое. Эта ситуация требует неотложных действий и решений", - цитирует Билотайте в своем сообщении МВД Литвы.





В письме главе МВД Словении министр также отметила, пишет interfax.by, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и не позволить мигрантам попадать через Литву в другие государства-члены ЕС.





"Одна из важнейших задач - оборудование физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматичное решение, которое поможет достичь результаты в краткосрочный период", - отмечает Билотайте.





По данным МВД Литвы, в этом году границу страны с Беларусью незаконно пересекли 3145 мигрантов.





Министерство отмечает, что большая часть задержанных мигрантов стремится попасть через Литву в государства Западной Европы.







