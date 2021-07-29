



Накануне представители вооруженных сил Кубы сообщили о смерти "бойца революции" Хильберто Антонио Кардеро Санчеса. О причинах смерти не сообщалось, пишет interfax.by.





Ранее "Теле-Радио Марти" проинформировала о смерти дивизионного генерала Аугустина Пенья Порреса, командовавшего кубинской армией на востоке страны, генерала в резерве Марсело Вердесиа Пердомо, одного из ближайших соратников Фиделя Кастро, дивизионного генерала в резерве Рубена Мартинеса Пуэнте, генерала в резерве Мануэля Эдуардо Пачеко и бригадного генерала Армандо Родригеса.





"Теле-Радио Марти" напоминает, что 11-12 июля в ряде городов Кубы произошли массовые беспорядки в связи с ухудшением условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Беспорядками были охвачены не менее 50 городов и населенных пунктов страны. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.





Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении народной революционной полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.





В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.







