Об этом написал в своем телеграм-канале политолог Артем Шрайбман, комментируя встречу Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом.





"Я обычно скептичен по поводу результативности международных вояжей лидеров оппозиции. И санкции себе скорее выбивает сам Лукашенко, а не ему выпрашивает Тихановская", - пишет эксперт. Особенность нынешней ситуации, по мнению Шрайбмана, заключается в том, что "Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом – это всегда про символизм. Не обсуждает Байден, против скольких еще заводов и чиновников надо ввести санкции".





В то же время такая встреча является серьезным импульсом для американской бюрократии. "В белорусском вопросе это особенно важно, учитывая, что наш кризис – явно не приоритет внешней политики Вашингтона, многое зависит от уровня и интенсивности внимания к проблеме. Теперь любые инициативы, которые обсуждались на «технических» встречах, будут идти быстрее", - отмечает Артем Шрайбман. Эксперт напомнил, что это не первая встреча президента США с белорусской оппозицией: Буш-младший проводил встречу с активистами в 2007 году. "Но тогда у Лукашенко не было такого кризиса внутренней и международной легитимности, как сейчас. Стимулов давить на него у Вашингтона и Евросоюза больше, и эта перспектива «додавливания» в западных столицах не выглядит такой уж фантастической, как в нулевые", - считает Шрайбман.





В то же время аналитик подчеркнул, что не стоит ожидать, что Запад решит проблемы Беларуси. "Но любая эскалация давления на Минск вносит динамику в ситуацию и провоцирует Лукашенко на раскручивание этой эскалации со своей стороны. Мое предчувствие подсказывает, что однажды именно так, неожиданным и неконтролируемым спуском по этой воронке взаимных конфронтационных шагов, и развяжется белорусский кризис", - пишет Артем Шрайбман.



