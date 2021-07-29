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Байден + Тихановская=!?

Политик и бывший лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в своем телеграм-канале проанализировал резонансный твит президента США, о его встрече с лидером сторонников перемен Светланой Тихановской. Публикация Джо Байдена действительно возбудила новую волну интереса к Беларуси на всех международных площадках, да и внутри самой Беларуси.

Байден + Тихановская=!?
“Оценки самые разные. В большинстве своём позитивно-восторженные. Понятно, что в беларуском МИДе, и в Красном доме господствуют совсем другие настроения,” – пишет Анатолий Лебедько.

“Слышны голоса, что 28 июля, впервые в истории, нога белоруски коснулась пола Белого дома. Это не совсем так. В 2007 году я был среди тех, кого принимал в своём рабочем кабинете президент Буш-младший. Но тут важно отметить, некоторые, важные различия этих встреч.
Во первых, 14 лет назад не было такого жесткого противостояния Запада и белорусского режима. Тогда внешние факторы не играли такого решающего значения для внутриполитических процессов, как теперь.
Во вторых, осенью 2007 года Буш, если и не собирал вещи, то его каденция близилась к завершению. Байден же в начале пути, а это означает, что внешнеполитические приоритеты ещё на стадии формирования. И есть шанс попасть и закрепиться в американской повестке дня. Это стратегически важно и политически перспективно.

Теперь о последствиях этой встречи


Она, безусловно, повышает эффективность и оперативность работы американской бюрократии по белорусскому файлу. Так, в Вашингтоне, устроена система принятия и продвижения решений. Контент, акценты будут определять Блинкин и Салливан, но параметры важности и скорости определены Байденом на состоявшей встрече.

Это сильное послание Москве. Да, Кремль не изменит своего негативного отношения к Светлане Тихановской, но там не могут не понимать, что после этого визита, она приобретает дополнительный политический вес. А вот белорусский правитель, разве что, избыточную токсичность. Играть Лукашенко, на международной арене, для Москвы допустимо, но играть там с Лукашенко, как партнёром – невозможно! Кремль мотивируют искать замену, при этом давая понять, что Беларусь, как страна, неприкосновенна.

Это встреча психологический допинг для сторонников перемен. В ситуации правового беспредела и политической шизофрении людям нужны позитивные новости и эмоции. Пусть и кратковременного действия. Так устроен человек.

Эта встреча, и поездка в целом: играют позитивную роль в консолидации сторонников перемен и разных политических групп;вокруг Светланы Тихановской. Надо признать, что политическая раздробленность демократических сил это старая болезнь, и не только, белорусских демократов. Закрепление лидерства Светланы Тихановской, особенно, важно в преддверии вероятного референдума по конституционной реформе.

После этой встречи можно констатировать, что создание евроатлантической коалиции по беларускому вопросу это свершившийся факт.

PS К вопросу, какое дело США до Беларуси?! У Вашингтона есть правовые основания нести политическую и моральную ответственность за происходящее в Беларуси. Эта обязанность прописана в Будапештском Меморандуме, принятом в декабре 1994 года”.
Источник: Народная Воля
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