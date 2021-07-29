Юрий Воскресенский озвучил, сколько заключенных написали заявление на помилование от Лукашенко
Информация об этом появилась в телеграм-канале председателя Круглого стола демократических сил.
Фото: Telegram/ Юрий Воскресенский
Юрий Воскресенский пишет, что по состоянию на 29 июля в офис КСДС поступило 36 заявлений желающих написать помилование на имя Лукашенко.
«КСДС собирает информацию о всех, кто готов признать свои ошибки и принять участие в минимизации последствий гражданского противостояния по 31 августа 2021 года», — говорится в публикации.
Воскресенский отмечает, что КСДС не дает гарантий помилования, однако «приложит все усилия, чтобы органы государственной власти и управления, и лично Президент Лукашенко пошли навстречу раскаявшимся ребятам».
Подчеркивается, что заявления продолжают поступать.
Источник: Дмитрий Ануфриев
18:25 29/07/2021
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