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В Литве пообещали не вводить санкции против Беларуси, если поток мигрантов остановят

Вильнюс не станет настаивать на введении Евросоюзом (ЕС) против Минска новых санкций, если наплыв нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, массово проникающих в Литву с территории Беларуси, будет остановлен. Об этом в четверг заявил журналистам глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.


"Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции [против Беларуси], если поток нелегальных мигрантов остановится", - утверждал он, пишет Смартпресс

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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