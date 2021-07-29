



"Определенный диалог идет, и мы сказали, что ни Литва, ни Евросоюз не будут предлагать новые санкции [против Беларуси], если поток нелегальных мигрантов остановится", - утверждал он, пишет Смартпресс





С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 3 145 нелегалов из Азии и Африки. Это почти в 40 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.