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В Гомеле больше месяца длится закрытый суд по "делу Тихановского". Что о нем известно?

Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова судят за закрытыми дверями прямо в СИЗО.


"Дело Тихановского" рассматривают в Гомеле уже больше месяца. В зал не пускают даже родственников. Что происходит в суде, можно узнать лишь по письмам, которые получают близкие. Подробности рассказывает Радио Свобода.

С первого судебного заседания под СИЗО дежурит Дарья, супруга Игоря Лосика. Она рассказывает, что в пятницу получила письмо от мужа. «Настроение у него — „американские горки“. В один день он понимает, что он заложник, предмет торга, в другой — что все плохо», — рассказывает девушка. 

Она говорит, что Игорь просил купить книгу про Гарри Поттера. Она сделала это, отнесла в СИЗО, но вместо того, чтобы попасть к Игорю, книга оказалась на складе. Письма от Игоря Дарья получает, но отмечает — идут они плохо. Он пишет, что «перечитал 177 томов дела и ничего не нашел там про свою вину».

По словам матери Артема Сакова, ее сына утешает то, что спала жара, в письмах он интересуется про здоровье семьи, держится хорошо. Он пишет, что всегда будет помнить этот суд. «Нет ничего, потому он и закрытый, — говорит он. — Я тут кое-что понял. Человек временами показывает свои страхи на других».

Адвокат Тихановского Наталья Мацкевич отметила, что Сергей в порядке и ничуть не изменился. Прогнозировать, когда огласят приговор, она не берется.

Напомним, суд начался 24 июня. Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова обвиняют в подготовке массовых беспорядков и препятствовании работе ЦИК. Заседание проходит в СИЗО в закрытом режиме.
Источник: gomel.today
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