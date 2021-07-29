+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Егоров: США могут обозначить для России "красные линии" по Беларуси

Встреча Светланы Тихановской и Джо Байдена стала скорее символической, но это не умоляет ее важности, заявил «Белорусскому партизану» директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: США могут обозначить для России "красные линии" по Беларуси
– Тихановская общалась с Байденом 15 минут. Как оценить факт встречи и какими могут быть ее практические последствия? 

– Мне кажется, время встречи не так важно, как наличие самой встречи. Ход визита Тихановской в США демонстрировал, что это общение может состояться. 

Произошла довольно знаковая встреча, т.к. Соединенные Штаты тем самым продемонстрировали поддержку демократическим изменениям в Беларуси и Светлане Тихановской, что очень важно.

– У Тихановской и до этого было много встреч с лидерами западных стран. Факт общения с Байденом способен на что-то дополнительно повлиять? 

– В США Тихановская встречалась не только с Байденом, а с представителями его кабинета, они намного дольше обсуждали рабочие вопросы. В плане конкретных шагов то общение, наверное, имеет большее значение, чем символическая встреча с Байденом, которая скорее легитимирует договоренности, которые могли быть достигнуты в ходе рабочих встреч.

Продолжением этих переговоров может стать изменение подходов США к Беларуси, взаимодействию с ее гражданским обществом, с офисом Тихановской. В ближайшей перспективе увидим, в какие конкретные шаги это выльется.

Еще один важный момент: США играют достаточно серьезную роль в вопросе сдерживания России. Соединенные Штаты могут ясно обозначить «красные линии» для Москвы, которые она не должна переходить в отношениях с Беларусью.

Нужно понимать, что Соединенные Штаты не могут решить проблемы белорусского общества за него самого. США могут политически поддержать определенные процессы, могут участвовать в системе междунароного давления и даже играть в нем одну из главных ролей. Но решить внутрибелорусские проблемы Соединенные Штаты не могут. Помочь – могут, решить – нет.

Подчеркну, что США могут играть значимую роль в разрешении белорусского кризиса в рамках отношений с Россией. В виде сдерживания ее стремлений к аннексии Беларуси в виде углубления интеграции. 

А в рамках пакетных соглашений по вопросам региональной безопасности может быть предусмотрен вопрос демократического транзита власти в Беларуси, рамки влияния разных геополитических сил на внутренню ситуацию в нашей стране. 

США могут участвовать в такого рода дипломатических разговорах – в отличие от демократической оппозиции Беларуси.

– Как в России могут отреагировать на встречу Тихановской с Байденом?
– Думаю, традиционно: в режиме риторики о «вмешательстве во внутренние дела Беларуси» и «гибридной агрессии Запада против суверенного государства». 

Возможно, где-то поёрничают. Но это не имеет особого значения.

– Нет ли риска со стороны Тихановской и ее команды снизить уровень ее поддержки в Беларуси, где у существенной части населения пророссийские настроения?

– Мне кажется, сейчас те люди, которые с одной стороны имеют пророссийские устремления, а с другой – поддерживают демократические изменения, скорее критически относятся к позиции российского руководства, которое де-факто поддерживает Лукашенко.

Вполне вероятно, эти люди с пониманием относятся к сложившейся ситуации: раз Восток закрыт для встреч с Тихановской, то она вынуждена развивать западный вектор своей дипломатии.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]