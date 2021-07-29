У Лукашенко - кадровый четверг

Он назначил Владимира Калача (на фото первый слева от Лукашенко) своим помощником — инспектором по Минской области - до этого Калач исполнял обязанности заместителя председателя КГБ. Фактически это понижение









Другие назначения:





Александр Васильев стал начальником Академии МВД,





Александр Шастайло — начальником Управления внутренних дел Гомельского облисполкома.





Также Лукашенко дал согласие на назначение:





Виктора Замостика — председателем Ельского райисполкома





Александра Прановича — председателем Мядельского райисполкома





Николая Полякова — главой администрации Центрального района Минска





Дмитрия Петрушу — генеральным директором ОАО «Керамин»





Михаила Костечко — генеральным директором ЗАО «Белорусская нефтяная компания»





Алексея Егорова — ректором БГЭУ





Николая Романюка — ректором БГАТУ





Александра Унсовича — ректором Барановичского государственно университета





Кирилл Драгуна — генеральным консулом в Мюнхене





Руслана Воронкова — генеральным консулом в Нью-Йорке





Дмитрия Резенкова — членом Гродненского облисполкома





Дмитрия Богдановича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству





Алексея Мелещени — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию





Евгения Федоренко — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки Центра планирования применения и подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.



