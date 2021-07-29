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У Лукашенко - кадровый четверг

Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. https://nashaniva.com/?c=ar&i=275871&lang=ru

Он назначил Владимира Калача (на фото первый слева от Лукашенко) своим помощником — инспектором по Минской области - до этого Калач исполнял обязанности заместителя председателя КГБ. Фактически это понижение


Другие назначения:

Александр Васильев стал начальником Академии МВД,

Александр Шастайло — начальником Управления внутренних дел Гомельского облисполкома.

Также Лукашенко дал согласие на назначение:

Виктора Замостика — председателем Ельского райисполкома

Александра Прановича — председателем Мядельского райисполкома

Николая Полякова — главой администрации Центрального района Минска

Дмитрия Петрушу — генеральным директором ОАО «Керамин»

Михаила Костечко — генеральным директором ЗАО «Белорусская нефтяная компания»

Алексея Егорова — ректором БГЭУ

Николая Романюка — ректором БГАТУ

Александра Унсовича — ректором Барановичского государственно университета

Кирилл Драгуна — генеральным консулом в Мюнхене

Руслана Воронкова — генеральным консулом в Нью-Йорке

Дмитрия Резенкова — членом Гродненского облисполкома

Дмитрия Богдановича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству

Алексея Мелещени — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию

Евгения Федоренко — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки Центра планирования применения и подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
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