У Лукашенко - кадровый четверг
Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. https://nashaniva.com/?c=ar&i=275871&lang=ru
Он назначил Владимира Калача (на фото первый слева от Лукашенко) своим помощником — инспектором по Минской области - до этого Калач исполнял обязанности заместителя председателя КГБ. Фактически это понижение
Другие назначения:
Александр Васильев стал начальником Академии МВД,
Александр Шастайло — начальником Управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Также Лукашенко дал согласие на назначение:
Виктора Замостика — председателем Ельского райисполкома
Александра Прановича — председателем Мядельского райисполкома
Николая Полякова — главой администрации Центрального района Минска
Дмитрия Петрушу — генеральным директором ОАО «Керамин»
Михаила Костечко — генеральным директором ЗАО «Белорусская нефтяная компания»
Алексея Егорова — ректором БГЭУ
Николая Романюка — ректором БГАТУ
Александра Унсовича — ректором Барановичского государственно университета
Кирилл Драгуна — генеральным консулом в Мюнхене
Руслана Воронкова — генеральным консулом в Нью-Йорке
Дмитрия Резенкова — членом Гродненского облисполкома
Дмитрия Богдановича — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по животноводству
Алексея Мелещени — генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию
Евгения Федоренко — начальником отдела подготовки совместных учений и тренировок управления совместной оперативной и боевой подготовки Центра планирования применения и подготовки войск (коллективных сил) ОДКБ Объединенного штаба ОДКБ.
13:39 29/07/2021
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