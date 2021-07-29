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"Теперь Макей скажет, что в США каждый турист встречается с президентом страны?"

Политическим успехом назвал Владимир Некляев встречу Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом.

"Теперь Макей скажет, что в США каждый турист встречается с президентом страны?"
"Что на это скажет господин Макей, который называл визит Тихановской в США “туристической поездкой”?.. Теперь скажет, что у американцев каждый турист встречается с президентом страны – у них традиция такая?..», - с сарказмом отмечает В.Некляев.

Встреча все-таки состоялась, по одной из версий, под давлением американских СМИ и в самый последний момент. Что о ней думают и пишут в Беларуси?

«Мощный сигнал солидарности»


«Инициатива встречи принадлежит Белому дому и, говорят, самому Байдену. Тихановская рассказала о последних событиях в Беларуси, эскалации репрессий, и стратегии демократических сил. Тихановская подчеркнула необходимость давления на режим и помощи гражданского общества. Сама Тихановская считает встречу очень теплой и дружеской», отмечает ее советник Франак Вячорка.

По его мнению, «сам факт встречи - это мощный сигнал солидарности белорусам, которые продолжают борьбу в Беларуси и особенно тем, кто в тюрьмах. Но это также и послание людям режима, что преступления режима не останутся безнаказанными, и единственный выход из кризиса — через свободные выборы».

Дмитрий Гурневич, журналист: Кризис в Беларуси может стать предметом торга между супердержавами


"На скептические комментарии под фото Байдена и Тихановской, типа “Ну и что? Результата - ноль", мог бы здорово ответить сам Лукашенко. Кто, как не он, понимает, насколько важно международное признание.

Снимок был сделан в 1999 году в Стамбуле. Лукашенко выщемил Клинтона точно где-то по дороге в туалет. Пропаганда тогда неделю гудела: «Состоялась встреча президентов, на которой обсуждались вопросы мировой политики и двухсторонних отношений " (я до сих пор помню хохот учителей в школе, которые обсудили этот снимок).
 
А та встреча продолжалась буквально 2 минуты, ровно столько, чтобы Лукашенко сумел сказать, что “он восхищен такой встречей", Латыпов перевел это Клинтону, и тот мог вежливо освободить руку из плена некоего усатого дяди, приговаривая в голове: ”А кто это?“, но отвечая вслух: "Yes, yes, nice. Have a good day”.

Каждая встреча такого уровня - это не просто "во-первых, это красиво", это реальный политический успех. Свои политические плюсики получил от нее тогда и Лукашенко, пусть и поймав американского президента врасплох. Пипл на БТ кормили картинкой.

Обстоятельства встречи Тихановской и Байдена были совсем другими. Встреча с лидером мощнейшего государства мира - это сильный политический сигнал для элиты внутри страны и вне ее. Ведь если кто-то считает, что о Беларуси переживает весь мир и ежедневно занимается решением ее проблем, то это меганаивно. В мире почти 200 стран, в некоторых ежедневно от оружия гибнут сотни людей, а от абсолютно излечимых болезней умирают дети, так как правительства не имеют средств ни на что.

Что это даст, кроме признания? Прежде всего то, что Тихановскую слушают и слышат, а не пытаются забрать руку, спеша в туалет. На основании этих разговоров принимают решения и реализуют их. Начиная от помощи репрессированным, давя на режим, не оставляя пути назад, заканчивая тем, что решение белорусской проблемы становится реальным пунктом в международной повестке, а не просто выражением озабоченности.

Пусть это звучит цинично, но да, кризис в Беларуси может стать предметом торга между супердержавами. И мы здесь не первые и не последние. Конечно, может и не стать. Например, без таких встреч точно не станет. А мы, обычные смертные, и знать не знаем, когда и какой стороной эта активность выйдет, полагая, что все - результат обычной случайности.

Юзефу Пилсудскому приписывают красивую цитату: "Головой кладку не пробьешь, но если подвели другие методы, то стоит пробовать и этот". У Тихановской за рубежом не много инструментов влияния. Международная деятельность - самый реальный, и она его использует в полной мере.

Алесь Чайчиц: Беларусью должны руководить такие люди, как Тихановская


- Тихановская - первый [с 1993 года] белорусский государственный лидер, которого президент США принял в Белом доме.

Беларусью однозначно должны руководить управлять такие люди, как Тихановская и ее команда, а не такие, как Лукашенко и его плохо образованное, бескультурное и нечестное окружение. И мы видим это каждую неделю. Они достигли абсолютно выдающихся успехов, и Беларусь в мире теперь представляет Тихановская, а не МИД Беларуси.

Вот бы и к белорусскому языку они тоже относились так, как в развитой стране нужно относиться к государственному языку (даже как к одному из нескольких государственных языков). Тогда бы цены им не было.

Игорь Рынкевич, один из руководителей оргкомитета всебелорусского конгресса за независимость: Женевские договоренности по Беларуси между Путиным и Байденом уже нарушены


- Многие в Москве теперь вспомнили, что Тихановская — это «белорусский Гуайдо». И уже сам факт ее визита в США, и тем более встреча с президентом США, означает актуализацию администрацией Байдена «венесуэльского сценария» для Беларуси. Поэтому если на встрече в Женеве (Байдена и Путина - прим. БП) и были достигнуты какие-либо "договоренности по Беларуси", то они уже нарушены.
"Белорусский партизан"
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