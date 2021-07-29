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Защита Бабарико пожалуется в ООН на решение белорусского суда

Защита Виктора Бабарико сообщила, что готовит надзорную жалобу руководству Верховного суда, а также обращение в Комитет ООН по правам человека. Информация об этом появилась в телеграм-канале Бабарико.


Юристы сейчас следят за тем, чтобы в колонии в отношении экс-главы Белгазпромбанка не было противоправных действий.

Утверждение о невиновности Виктора Дмитриевича — это не просто процессуальная позиция, это факт», — заявил в интервью Naviny.by юрист Дмитрий Лаевский.
Лаевский также утверждает: «Обвинение написано так, что люди его не поняли, а процесс проведен так, что в это обвинение люди не поверили». По его мнению, это определенный результат, несмотря на обвинительный приговор.
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