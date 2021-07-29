"Эта встреча до последнего момента держалась в секрете. Тихановскую принимали в Белом доме как национального лидера, с протоколом и церемониалами. От гостиницы Willard, где обычно останавливаются президенты (здесь сегодня также остановился премьер Ирака) Тихановскую сопровождали сотрудники службы дипломатической безопасности", — пишет Франак Вячорка в фейсбуке.





На входе в Белый дом сделали тест на ковид. Тихановская сначала встретилась с представителем Совета по национальной безопасности, потом ее провели в западное крыло Белого дома, где работает президент Джо Байден и советник по вопросам национальной безопасности Джейк Саливэн. Встреча состоялась в комнате Рузвельта, который находится возле Овального кабинета. В этой комнате происходили многие исторические встречи и события.

"Инициатива встречи принадлежит Белому дому и, говорят, самому Байдену, — сообщает Вячорка. - Тихановская рассказала о последних событиях в Беларуси, эскалации репрессий и стратегии демократических сил. Тихановская подчеркнула необходимость давления на режим и помощи гражданского общества. Сама Тихановская считает встречу очень теплой и дружеской».





Перевод с бел. — EX-PRESS.BY



