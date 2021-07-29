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Семья убитого президента Гаити покинула страну

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вместе со своими двумя детьми в среду, 28 июля, выехала с территории республики. Об этом сообщил новостной портал Haiti24, пишут "Известия".



Издание отмечает, что семья погибшего политика вылетела в США во Флориду. Мартин Моиз намеревается продолжить в штате лечение после полученного ранения.

Похороны убитого президента Гаити прошли 23 июля в городе Кап-Аитьен. Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга также пострадала и была госпитализирована в Майами. Позднее она рассказала, что наемники должны были убить президента и его семью, чтобы препятствовать реализации его флагманских проектов: дороги, питьевая вода, референдум и выборы.

26 июля полиция Гаити заключила под арест главного координатора по вопросам безопасности в службе охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Жана Лагеля Сивиля.

В рамках расследования убийства Моиза полиция страны 26 июля объявила в розыск бывшую судью Виндель Кок-Телот. В начале этого года президент Гаити отстранил от работы трех судей, в том числе и Кок-Телот, по подозрению в участии в заговоре против бывшего лидера страны. Тогда действия Моиза в коллегии судей сочли антиконституционными, после чего суды бастовали в течение нескольких месяцев.

Среди задержанных в связи с убийством Моиза есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.

27 июля в штате Флорида в рамках расследования начались обыски. По информации Miami Herald, они связаны с подозрениями в причастности к преступлению главы компании CTU Security Антонио Интриаго и владельца финансовой фирмы Worldwide Capital Lending Group Уолтера Винтемилле, но их участие в убийстве пока никак не подтверждено.
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