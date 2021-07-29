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Посол Джули Фишер прокомментировала встречу Байдена и Тихановской

Посол США Джули Фишер прокомментировала встречу президента Джо Байдена и Светланы Тихановской.


«Сегодняшний посыл ясен: Соединенные Штаты решительно поддерживают народ Беларуси и его борьбу за то, чтобы его голоса были услышаны, а его права уважались» — так прокомментировала встречу президента США Джо Байдена и белорусского демократического лидера Светланы Тихановской американский посол в Беларуси Джули Фишер, которая из-за отсутствия визы вынуждена выполнять свои функции за границей.

Встреча Байдена и Тихановской состоялась в Белом доме 28 июля.

 
Naviny.online
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