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Зачистка: У шеф-редактора 6ТV.by прошел обыск - снова терроризм

Обыск проводился в рамках уголовного дела о терроризмесообщает 6ТV.by.

«Меня отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу. Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Белорусской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by», – рассказал Вырвич.

Его отпустили, но сказали, что вызовут еще.
13 июля в редакцию сайта пришли с обыском, а на следующий день главного редактора Дмитрия Соловьева вызвали в ГУБОПиК под предлогом административного дела. Соловьев и часть редакции уехали из Беларуси.
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